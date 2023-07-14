Росіяни атакували Україну 17 дронами Shahed. Сили ППО збили 16 із них

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Увечері та вночі росіяни атакували Україну 17 ударними безпілотниками Shahed.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

На сході та півдні сили ППО знищили 16 дронів. Також уночі українські захисники збили один розвідувальний безпілотник, а минулої доби знищили шість дронів оперативно-тактичного рівня.

Над Дніпропетровською областю збили шість безпілотників. Один дрон влучив у будівлі комунального підприємства в Кривому Розі. Також постраждала транспортна компанія і два двоповерхові житлові будинки.

Поранень зазнав 56-річний чоловік.