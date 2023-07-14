Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 500 окупантів за добу

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Російська армія атакує в напрямку Купʼянська, Лимана, Бахмуту, Авдіївці, Марʼїнки. Там тривають важкі бої, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби 14 липня окупанти невдало наступали на схід від Невського в Луганській області та на схід від Тернового в Донецькій.

У напрямку Бахмуту українські захисники успішно відбили всі атаки ворога в околицях Берхівки. На Авдіївському напрямку відбили наступ на околицях Первомайського і Новомихайлівки на Донеччині. Сили оборони України продовжують стримувати російські атаки на околицях Марʼїнки.

Українська авіація вісім разів вдарила по зосередженню військ і двічі — по зенітно-ракетних системах ворога.

Українські ракетно-артилерійські війська уразили район зосередження військ, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, десять артилерійських систем на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони і контрбатарейну радарну станцію.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 550 військових, пʼять танків, девʼять бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи і два засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 236 590 росіян.