Microsoft звинувачує Китай у зламі електронної пошти уряду США

Новини

Fabian Grohs / Unsplash

Компанія Microsoft стверджує, що китайські хакери отримали доступ до акаунтів електронної пошти майже 25 американських організацій. Серед них були й урядові установи.

Про це повідомляє BBC.

Міністерство торгівлі США підтвердило, що Microsoft проінформувала його про атаку. За даними компанії, серед постраждалих була міністр торгівлі Джина Раймондо.

«Microsoft повідомила Міністерство про компрометацію системи Microsoft Office 365, і Міністерство негайно вжило заходів, щоб відреагувати. Ми стежимо за нашими системами й негайно діятимемо, якщо буде виявлено будь-яку подальшу активність», — сказав журналістам представник Міністерства торгівлі США.

За даними американських медіа, мішенню хакерів також став Держдепартамент США.

Microsoft заявила, що китайська хакерська група Storm-0558 мала доступ до облікових записів електронної пошти, підробляючи цифрові маркери автентифікації. Це сталося в середині травня.

«Storm-0558 націлені насамперед на державні установи в Західній Європі та зосереджений на шпигунстві, крадіжці даних і доступі до облікових даних», — заявили в компанії.

Посольство Китаю в Лондоні повідомило агентству Reuters, що звинувачення є «дезінформацією», і назвало уряд США «найбільшою у світі хакерською імперією та глобальним кіберзлодієм».