У Києві заборонили російськомовний контент у публічних місцях
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Київська міська рада заборонила російськомовні культурні продукти в публічних місцях столиці.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
За це рішення проголосував 71 депутат. Воно поширюється на російськомовні книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.
Також мораторій стосується обʼєктів матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню й охороні відповідно до українського законодавства.
Яку відповідальність нестимуть порушники — у КМДА не уточнили.
- У 2022 році Верховна Рада підтримала законопроєкт про часткову заборону російської музики у громадському транспорті та публічних місцях.