Верховна Рада дозволила правоохоронцям збивати дрони-порушники

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Верховна Рада дозволила Нацполіції, СБУ та Нацгвардії збивати безпілотники, які порушують повітряний простір України.

Про це повідомила нардеп від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Відповідний законопроєкт № 8185 підтримали 263 народні депутати.

За словами Геращенко, спочатку йшлося тільки про заборону використання безпілотників над поліцейськими відділками, будівлями СБУ й обʼєктами прикордонної служби лише на період воєнного стану, але зрештою депутати проголосували за таку заборону й в мирний час.