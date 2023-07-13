Верховна Рада дозволила правоохоронцям збивати дрони-порушники
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Guille . / Flickr
Верховна Рада дозволила Нацполіції, СБУ та Нацгвардії збивати безпілотники, які порушують повітряний простір України.
Про це повідомила нардеп від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.
Відповідний законопроєкт № 8185 підтримали 263 народні депутати.
За словами Геращенко, спочатку йшлося тільки про заборону використання безпілотників над поліцейськими відділками, будівлями СБУ й обʼєктами прикордонної служби лише на період воєнного стану, але зрештою депутати проголосували за таку заборону й в мирний час.
- Наприкінці червня українські розробники отримали $3 мільйони на створення зброї проти дронів.