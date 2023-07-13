Дослідження: Люди заселили Америку раніше, ніж вважалося. Про це дізналися завдяки доісторичним лінивцям

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AP

Люди прибули до Південної Америки раніше, ніж вважали дотепер. На це вказує нове дослідження ювелірних виробів, зроблених із кісток вимерлих лінивців, пише The Guardian.

Науковці вивчали трикутні та краплеподібні підвіски з кістяного матеріалу гігантських лінивців і вирішили, що різьблені та відполіровані форми й просвердлені отвори були результатом роботи майстрів. За оцінками вчених, ці прикраси були виготовлені 25 000— 27 000 років тому. Дотепер вважалося, що люди досягли Америки близько 15 000 років тому.

Прикраси знайшли близько 30 років тому в печері Санта-Еліна в центральній Бразилії. Зараз дослідники вперше детально проаналізували їх і виключили можливість того, що люди обробили кістки через тисячі років після загибелі лінивців.

Команда науковців із Бразилії, Франції та США заявила, що вироби зʼявилися протягом кількох років після смерті лінивців, до того, як матеріали скам’яніли. Дослідники також виключили природне стирання та інші речі, які могли б пояснити форми та отвори.