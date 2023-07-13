Верховна Рада підтримала виділення понад пів мільярда гривень на добудову музею Голодомору

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Діма Вага / «Бабель»

Верховна Рада проголосувала за виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору. На його платформі відбуватимуться офіційні заходи до 90-х роковин Голодомору 1932—1933 років.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Депутати за основу і в цілому ухвалили законопроєкт щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

«Також заспокою скептиків, які хвилюються за державну казну: ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік. А от її реалізація допоможе досить швидко завершити вже розпочаті будівельні робіти, ввести обʼєкт в експлуатацію та гідно вшанувати памʼять мільйонів жертв трагедії», — зазначила депутат.