Ситуація на фронті. Сили оборони досягли успіху на Запоріжжі та на південь від Бахмуту

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Getty Images / «Бабель»

Сили оборони України за минулу добу досягли успіху на Запоріжжі та на південь від Бахмуту. За добу сталося 35 бойових зіткнень. Українські війська відбили всі атаки ворога.

Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.

За його словами, українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Новоданилівка, Широка Балка, Мала Токмачка, Новопокровка Запорізької області ЗСУ мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах і бʼють артилерією по виявлених цілях противника.

«Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви», — зазначають у Генштабі.

На Бахмутському напрямку українські воїни наступають на північ і на південь від міста Бахмут.

«Тут на південному фланзі наступу мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — додав Андрій Ковальов.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Купʼянському, Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Російські окупанти активно застосовують резерви, зазнають тяжких втрат.

Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів, наразі російські втрати вже становлять орієнтовно 236 040 убитих.

Інші втрати окупантів такі:

танків — 4 092 (+2);

бойових броньованих машин — 7 999 (+9);

артилерійських систем — 4 425 (+23);

РСЗВ — 678 (+4);

засобів ППО — 421 (+6);

літаків — 315;

гелікоптерів — 310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 752 (+26);

крилатих ракет — 1 271;

кораблів/катерів — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 995 (+17);

спеціальної техніки — 652 (+5).

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.