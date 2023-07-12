Польща побудує свою першу атомну електростанцію

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Reuters

Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі дозволило побудувати у країні першу атомну електростанцію. Будівництвом займатиметься приватна компанія Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Про це йдеться на польському урядовому сайті.

Міністерство вирішило, що інвестиції в АЕС відповідають суспільним інтересам та енергетичній політиці держави, а також цілям кліматичної політики Європейського Союзу.

Першу АЕС у країні розташують в Померанії, щоб компенсувати зростання попиту на електроенергію, диверсифікувати джерела енергії тощо. АЕС будуватимуть на базі американської технології реакторів AP1000.

Це рішення підтримують 86% поляків, більшість з них хотіли б, щоб АЕС збудували поблизу місця їхнього проживання.