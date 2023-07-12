Франція відшкодовуватиме вартість ремонту одягу й взуття. Так уряд хоче зменшити текстильні відходи

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Франція створила бонусну програму компенсації за ремонт одягу й взуття, щоб мотивувати французів зменшувати відходи.

Про це пише BBC.

Із жовтня бонусна система діятиме як знижка від €6 до €25 за ремонт. Уряд внесе €154 мільйони на фінансування цієї пʼятирічної програми.

У такий спосіб Франція планує боротися з текстильними відходами, які за рік сягають 700 тисяч тонн, а також зменшити популярність «швидкої моди».

Міністр екології, сталого розвитку та енергетики Франції Беранжер Куяр закликає всі швейні майстерні приєднатися до програми, яка пропонуватиме знижку в розмірі €7, наприклад, за новий каблук чи €10—25 за нову підкладку піджака, спідниці тощо.

Ще одна мета урядової програми — підтримати ремонтну сферу та створити нові робочі місця.

Водночас виробники взуття й одягу не в захваті від такої ініціативи, побоюючись за свій бізнес і нарікаючи на економічні виклики, тому що друга частина французького плану щодо просування більш стійкої моди передбачає, що з 1 січня 2024 року швейна промисловість дотримуватиметься нових правил маркування, які детально описують вплив кожного виробу на навколишнє середовище.

Нові правила передбачають, що виробники повинні будуть вказати кількість води, необхідної для виготовлення одягу, використання хімікатів, ризик викидів мікропластику та детально описати, чи використовувався в одязі будь-який перероблений текстиль.