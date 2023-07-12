Комітет із питань бюджету погодив виділення 574 мільйони гривень, щоб добудувати музей Голодомору. Рада має ухвалити законопроєкт

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Діма Вага / «Бабель»

Комітет із питань бюджету порекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 9437 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Про це пише пресслужба апарату ВРУ.

Він передбачає виділення 573,9 мільйона гривень на добудову музею Голодомору, а саме — введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду.

За словами голови Комітету з питань бюджету ВР Роксолани Підласої, на його платформі відбуватимуться офіційні заходи до 90-х роковин Голодомору 1932—1933 років.