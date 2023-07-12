Колишня «труба Медведчука» повертається в державну власність

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УНІАН

Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Фонду держмайна про визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».

Рішення суд ухвалив наприкінці червня цього року, йдеться в повідомленні пресслужби ФДМУ.

Нафтопроводом багато років користувалася російська компанія «Транснафтопродукт». Україна з 2011 року намагалася повернути цей актив у державну власність.

Детективи НАБУ розслідують захоплення нафтопроводу компанією «ПрикарпатЗахідтранс» від 2017-го року. Її формальні власники — білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер, неформальним власником «труби» учасники ринку називали Віктора Медведчука.

В межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу. Вищий антикорупційний суд 23 лютого заарештував українську частину магістрального нафтопроводу.

З 2021 року цей актив перебуває в управлінні АТ «Укртранснафта». Два роки тому ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив.