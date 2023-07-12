Бубка готує позов проти Bihus.Info. Журналісти знайшли докази його торгівлі пальним з окупантами

Новини

Global Sports Forum / Flickr

Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт на врученні нагород найкращим спортсменам місяця заявив, що Сергій Бубка готує позов з приводу нещодавнього розслідування Bihus.Info.

Про це повідомляє Tribuna.com .

«Є два аспекти в цьому питанні. Є питання про якийсь злочин скоєний. Це питання до правоохоронних органів. Ми очікуватимемо, як вони його розглядатимуть. Стосовно НОК, я вже дав завдання етичній комісії вивчити і розглянути це питання, можливо, звʼязатися з етичною комісією МОК, щоб зʼясувати, як і що. Стосовно спілкування — спілкувались. Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь», — сказав Гутцайт.