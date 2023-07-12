СБУ повідомила про нову підозру адміралу флоту росії, який наказав ударити по Вінниці ракетами «Калібр»

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Служба безпеки України зібрала нові докази вини колишнього командувача Чорноморським флотом рф Ігоря Осіпова, який причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України.

Про це СБУ повідомила 12 липня.

Слідчі встановили, що саме Осіпов організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року, коли загинули 29 людей (з них троє дітей) і постраждали ще 154 людини. Тоді за наказом Осіпова був обстріл з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова.

Відтак Осіпову повідомили про підозру через порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством за попередньою змовою.