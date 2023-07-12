Екснардепу Микитасю вдвічі зменшили розмір застави у справі про хабар для мера Дніпра

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Колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова, залишили під вартою ще на 60 діб, але зменшили розмір застави із 40 до 20 мільйонів гривень.

Відповідне рішення ухвалили судді ВАКС, передає Центр протидії корупції.

Микитась залишиться в СІЗО до 8 вересня.

Спочатку суд першої інстанції встановив заставу 260 мільйонів гривень, але в результаті оскаржень суму застави переглядали.

У разі внесення застави Микитась буде зобовʼязаний носити електронний браслет, прибувати на першу вимогу до прокурора та до суду, утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи.