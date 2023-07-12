monobank вивів $5,5 млн з рахунків підсанкційного брокера EXANTE — їх повернуть клієнтам
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Національний банк України
Необанк monobank отримав $5,5 млн коштів клієнтів сервісу mono-invest з рахунків брокера EXANTE, який потрапив під санкції РНБО. Кошти найближчим часом повернуть клієнтам.
Про це повідомив співвласник monobank Олег Гороховський.
«Ми отримали гроші від брокера, і щойно заступник голови НБУ Дмитро Олійник написав мені, що 12 липня Нацбанк дозволить нам діяти на власний розсуд за наявності підстав», — написав Гороховський у Telegram напередодні вночі.
Він наголосив, що monobank останні шість днів опікується лише питанням повернення клієнтських грошей з рахунків EXANTE.
За словами Гороховського, після згоди брокера банк звернувся по допомогу до НБУ — його підтримкою треба було заручитися, щоб така транзакція не трактувалася як порушення закону про санкції.
- 5 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію черговий пакет санкцій РНБО, який здебільшого стосувався компаній, повʼязаних із партнерами російської «Альфа Груп». Під обмеження потрапила й компанія Exante, яка надавала посередницькі послуги з інвестицій у закордонні активи та була другим гравцем на цьому ринку в Україні. Тепер інвесторам рекомендують вийти з активів, куплених через Exante.