Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і визначив терміни розгляду звернень

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації, і встановив чіткі терміни розгляду звернень щодо визначення підприємств критично важливими.

Відповідні зміни внесли до постанови № 76 від 27 січня 2023 року щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на час воєнного стану, повідомляє Міністерство економіки.

Тепер граничні терміни розгляду звернення підприємств, установ та організацій не мають перевищувати 10 робочих днів.

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Це розмір сплачених податків і зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, резидентство в «Дія.City» тощо.

Для деяких підприємств, наприклад у сфері паливно-енергетичного комплексу, достатньо відповідати двом і більше критеріям.

Інші зміни передбачають:

що суми єдиного соціального внеску (ЄСВ) тепер враховуються в податковому критерії для визначення підприємства критично важливим (він передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів на суму понад €1,5 млн);

що підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю можуть бути визнані критично важливими в разі відповідності двом критеріям, а не трьом, як раніше;

застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.