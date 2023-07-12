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Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і визначив терміни розгляду звернень

Автор:
Софія Телішевська
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації, і встановив чіткі терміни розгляду звернень щодо визначення підприємств критично важливими.

Відповідні зміни внесли до постанови № 76 від 27 січня 2023 року щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на час воєнного стану, повідомляє Міністерство економіки.

Тепер граничні терміни розгляду звернення підприємств, установ та організацій не мають перевищувати 10 робочих днів.

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Це розмір сплачених податків і зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, резидентство в «Дія.City» тощо.

Для деяких підприємств, наприклад у сфері паливно-енергетичного комплексу, достатньо відповідати двом і більше критеріям.

Інші зміни передбачають: