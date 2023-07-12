Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Вона летіла 74 хвилини

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Північна Корея напередодні запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка летіла 74 хвилини. Ракета пролетіла 1 000 км на висоті понад 6 000 км, а після цього впала в Японське море.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство оборони Японії.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у звʼязку з пуском ракети провів у Литві екстрене засідання Ради національної безпеки.

Загалом протягом минулого року КНДР здійснила 37 пусків і запустила близько 70 ракет різної дальності. Від початку цього року зафіксовано близько 13 ракетних пусків.