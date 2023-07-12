У Нідерландах суддя отримала догану за «підрив довіри до суду» у справі MH17

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Верховний суд Нідерландів оголосив письмову догану судді Апеляційного суду Гааги, яка намагалася за допомогою теорії змови впливати на процес у справі про збиття 2014 року в небі над Україною пасажирського Boeing 777, що летів рейсом MH17.

Про це повідомляє місцеве видання NOS.

За даними медіа, суддя, яка отримала догану, має брата. Він під псевдонімом написав книжку, у якій стверджує, що літак рейсу MH17 збили не російською ракетою, як це вказано у висновках розслідування, а «таємні служби».

Жінка розповсюдила книжку серед суддів і прокурорів у справі MH17, а також називала «маніпуляцією і брехнею» деякі дані з результатів розслідування. На цю ситуацію звернув увагу генпрокурор, який власне звернувся зі скаргою до суду.

Видання зазначає, що це доволі рідкісний випадок, коли суддя в Нідерландах дістає дисциплінарне стягнення. Як ідеться в рішенні Верховного суду, «вона підірвала довіру до судової системи».