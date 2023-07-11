Продаж дозволів на перетин кордону. НАБУ повідомило про підозру депутатці від «Слуги народу» Людмилі Марченко

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Національне антикорупційне бюро повідомило народній депутатці про підозру в хабарництві (ч. 2 ст. 369-2 КК). Їй закидають продаж дозволів на перетин кордону за допомогою посадовців обласної військової адміністрації.

Низка медіа пише, що йдеться про депутатку фракції «Слуга народу» Людмилу Марченко — її помічницю спіймали на хабарі на початку липня. Тоді джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтверджували, що то була саме помічниця Марченко.

За даним слідства, Марченко разом із помічницею обіцяли «клієнтам» оформити дозвіл на виїзд за межі країни через систему «Шлях». Свої послуги вони оцінювали в $5 300. При обшуку в них знайшли частину хабаря — $2 800.

Ймовірно, дозволи Марченко оформлювала через посадовців Тернопільської ОВА.

НАБУ також опублікувало записані розмови підозрюваних, у яких обговорюються дозволи за гроші.