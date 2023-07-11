Україна і Франція підписали угоди про збільшення військової допомоги на €170 мільйонів,
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Oleksii Reznikov / Twitter
Україна і Франція на саміті НАТО підписали угоду про військову допомогу. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на полях саміту 11 липня.
Так військова допомога Франції Україні збільшиться на €170 мільйонів, Париж спростить процес закупівлі та постачання зброї до України. Також створюється основа для спільного виробництва запчастин і обслуговування іноземного озброєння й техніки.
На полях саміту у Вільнюсі міністр Олексій Резніков казав, що Україна і Франція підпишуть меморандум про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- 11 липня Франція оголосила про передачу Україні далекобійних ракет SCALP (аналог Storm Shadow). За даними медіа, передадуть 50 ракет, а частина з них вже в Україні.