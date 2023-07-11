Україна і Франція підписали угоди про збільшення військової допомоги на €170 мільйонів,

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Oleksii Reznikov / Twitter

Україна і Франція на саміті НАТО підписали угоду про військову допомогу. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на полях саміту 11 липня.

Так військова допомога Франції Україні збільшиться на €170 мільйонів, Париж спростить процес закупівлі та постачання зброї до України. Також створюється основа для спільного виробництва запчастин і обслуговування іноземного озброєння й техніки.

Міністри оборони України і Франції Олексій Резніков і Себастьян Лекорню.Саміт НАТО у Вільнюсі, 11 липня. Oleksii Reznikov / Twitter

На полях саміту у Вільнюсі міністр Олексій Резніков казав, що Україна і Франція підпишуть меморандум про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.