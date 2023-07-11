КМДА каже, що екстрені сповіщення з гучним сигналом розсилає ДСНС. Рятувальники переконують — все навпаки

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Екстрені сповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає ДСНС через свою систему оповіщення.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Екстрені сповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення», — запевнили в КМДА.

В ДСНС кажуть, що у 2022 році під час модернізації системи оповіщення спільно з операторами звʼязку вдалося реалізувати персональне інформування населення про загрози.

Вони запевняють, що наразі система оповіщення налаштована і дозволяє обласним та Київській міській військовим адміністраціям розсилати інформацію про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та загрози військового характеру.

Це обумовлено цивільним кодексом, який зобовʼязує адміністрації інформувати населення про загрози.