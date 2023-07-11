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Угорщина підтримує вступ Швеції до НАТО, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, передає Bloomberg.

За його словами, закриття тривалого процесу ратифікації членства в парламенті — це суто технічне питання.

Минулого тижня Сіярто заявив, що Угорщина підтримає заявку Швеції на приєднання до військового альянсу, якщо Туреччина дасть знак, що вона теж готова це зробити. Туреччина дала такий сигнал.

10 липня Туреччина погодилася ратифікувати протокол про прийняття Швеції до НАТО й пообіцяла зробити це якнайшвидше.