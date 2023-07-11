МЗС: Чоловік із протезом, якого зняла з літака угорська авіакомпанія Wizz Air, не був військовим чи ветераном

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Угорська авіакомпанія Wizz Air зняла з літака українського громадянина з протезом. Міністерство закордонних справ України виявило, що він не був військовослужбовцем ЗСУ чи ветераном.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Український консул в Ізраїлі допоміг Олександру (так звати чоловіка) сісти на рейс до Європи, звідки він поїде в Україну. Чоловік дістав інвалідність через ДТП кілька років тому.

Утім, МЗС вважає, що авіакомпанія Wizz Air порушила права громадянина України, тому очікує на завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобовʼязань перед пасажиром.

«Захист прав та інтересів всіх українців за кордоном, незалежно від їхньої професії та життєвих обставин, є абсолютним пріоритетом для МЗС України», — додав Ніколенко.