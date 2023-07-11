Німеччина передасть Україні чергову допомогу на €700 мільйонів. Що ввійде до військового пакета
- Автор:
- Софія Телішевська
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Herman / Flickr
Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги для України загальною вартістю близько €700 мільйонів.
Про це під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
За його словами, новий пакет допомоги — це «важливий внесок у зміцнення здатності України вистояти у війні».
Цього разу Німеччина передає Україні дві пускові установки Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, одну безпілотну систему Luna і п’ять ремонтних машин Bergepanzer 2. Також Україна отримає 20 тисяч боєприпасів для артилерії.
- У травні під час візиту до Німеччини президента України Володимира Зеленського Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Києву і пообіцяв підтримувати Україну «доти, доки це необхідно». У цей пакет увійшли 20 бойових машин піхоти Marder, 30 модернізованих танків Leopard 1 A5, 18 колісних гаубиць, 100 броневиків, понад 200 розвідувальних безпілотників, артилерійські снаряди, ракети для систем залпового вогню та ще чотири системи ПВО IRIS-T SLM.