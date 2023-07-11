Німеччина передасть Україні чергову допомогу на €700 мільйонів. Що ввійде до військового пакета

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Herman / Flickr

Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги для України загальною вартістю близько €700 мільйонів.

Про це під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

За його словами, новий пакет допомоги — це «важливий внесок у зміцнення здатності України вистояти у війні».

Цього разу Німеччина передає Україні дві пускові установки Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, одну безпілотну систему Luna і п’ять ремонтних машин Bergepanzer 2. Також Україна отримає 20 тисяч боєприпасів для артилерії.