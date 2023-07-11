Ексдепутату Георгію Логвинському повідомили про підозру у справі «Золотого мандарина»

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Космач Олександр / УНІАН

Національне антикорупційне бюро заочно повідомило про підозру екснардепу від «Народного фронту» Георгію Логвинському, якого підозрюють у виведенні 54 мільйонів гривень із держбюджету через компанію «Золотий мандарин».

Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи «Золотого мандарина», повідомляють у НАБУ.

Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ.

Підозру Логвинському повідомили заочно, оскільки екснардеп виїхав з України ще до того, як втратив імунітет як чоловік судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

Його дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) ККУ.

За версією слідства, Логвинський впродовж 2013—2016 років розробив і реалізував схему із заволодіння 54 мільйонами гривень із держбюджету, обманюючи ЄСПЛ щодо спору між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

Компанію «Золотий мандарин Ойл» повʼязують із Логвинським.

У вересні 2013 року представник «Мандарина» надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 мільйонів гривень як невиплаченої ПАТ «Київенерго» заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Детективи НАБУ зʼясували, що на момент звернення до ЄСПЛ усе його майно та рахунки «Золотого Мандарина» були заарештовані через борги перед державним АТ «Родовід Банк» на понад 70 мільйонів гривень, а директор цього підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Підозрювані також приховали від суду той факт, що «Золотой Мандарин» напередодні звернення до ЄСПЛ відступив права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримав за це 54, 18 мільйона гривень.

Слідство вважає, що далі Логвинський домовився з керівництвом Мінʼюсту, й урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підписав із компанією екснардепа декларацію про «дружнє врегулювання спору» та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду.

На підставі цієї декларації на користь «Мандарину» повторно перерахували 54,179 мільйона гривень, але цього разу з держбюджету: «Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано».

Розслідування детективи НАБУ розпочали в червні 2017 року, а в січні 2020-го повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Логвинський став сьомим.