Генштаб: Війська росії втратили в Україні вбитими ще 540 військових і десятки одиниць техніки

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 11 липня. За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 540 військових, 4 танки, 17 бронемашин, 14 артилерійських систем і 4 РСЗВ, гелікоптер, 7 безпілотників тактичного рівня (розвідувальні, дрони-камікадзе), 29 одиниць автотехніки та 7 одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, додали в Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських систем, станцію радіоелектронної боротьби та одну ППО.