ОВА: Примусової евакуації із прикордоння Сумської області не буде

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Екстреної та примусової евакуації жителів п’ятикілометрової прикордонної зони на Сумщині не буде, люди виїжджатимуть за бажанням.

Це 10 липня пояснив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

«Я хочу наголосити, що екстреної і примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решту громадян, які погоджуються евакуюватися, перемістять у безпечні місця. Тобто ще раз підкреслюю: евакуація буде планова і за бажанням», — повідомив Володимир Артюх.

Наразі триває підготовча робота з головами прикордонних громад. Евакуація стосуватиметься 15 громад у чотирьох районах області. За підрахунками, у п’ятикілометровій зоні зараз близько 20 тисяч жителів.

Евакуація розпочнеться лише тоді, коли відповідна комісія переконається, що готові нові місця переселення жителів прикордоння, а всі служби готові до безпечної евакуації. Також переміщення буде у взаємодії з військовими.