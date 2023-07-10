ОВА: Примусової евакуації із прикордоння Сумської області не буде
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Telegram / ДСНС
Екстреної та примусової евакуації жителів п’ятикілометрової прикордонної зони на Сумщині не буде, люди виїжджатимуть за бажанням.
Це 10 липня пояснив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
«Я хочу наголосити, що екстреної і примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решту громадян, які погоджуються евакуюватися, перемістять у безпечні місця. Тобто ще раз підкреслюю: евакуація буде планова і за бажанням», — повідомив Володимир Артюх.
Наразі триває підготовча робота з головами прикордонних громад. Евакуація стосуватиметься 15 громад у чотирьох районах області. За підрахунками, у п’ятикілометровій зоні зараз близько 20 тисяч жителів.
Евакуація розпочнеться лише тоді, коли відповідна комісія переконається, що готові нові місця переселення жителів прикордоння, а всі служби готові до безпечної евакуації. Також переміщення буде у взаємодії з військовими.
- 10 липня Сумська ОВА повідомила, що готує евакуацію населення з пʼятикілометрової зони поблизу росії. Причина — постійні обстріли з боку росії. Лише за останні два місяці було 1 349 обстрілів прикордонних громад (в тому числі 28 авіаударів і 20 ударів іранськими дронами). Порівняно з попередніми місяцями кількість обстрілів зросла вдвічі. За останні два місяці загинув 41 мирний житель, ще 71 людина поранена. Крім цього, на прикордонну територію заходять ДРГ. Також у прикордонні території через обстріли проблематично завезти продукти харчування, ліки тощо. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об’єкти, зокрема лінії електропередач.