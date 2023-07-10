Телескоп «Хеопс» побачив екзопланету з металевими хмарами, що діють, мов дзеркало

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Handout / EUROPEAN SPACE AGENCY/AFP

Європейський космічний телескоп «Хеопс» знайшов екзопланету, яка відбиває майже все світло від своєї зірки, немов дзеркало. Дослідники вперше знайшли таку яскраву планету, яку видно на нашому нічному небі.

Про це пише AFP.

Екзопланета під назвою LTT9779b завбільшки з Нептун розташована на відстані понад 260 світлових років від Землі. Вона відбиває 80% світла від своєї зірки, обертаючись навколо неї всього за 19 годин.

Handout / EUROPEAN SPACE AGENCY/AFP

Через те, що вона дуже близько до зірки, одна з її сторін нагрівається до 2 000 градусів за Цельсієм, що вважається надто високою температурою для утворення хмар.

Однак ця екзопланета знайшла вихід: вона утворює хмари — подібно до конденсату, який зʼявляється у ванній після гарячого душу. Розпечений потік металу та силікату, з якого виготовляють скло, перенасичував атмосферу, допоки не утворилися металеві хмари.

Ще одна особливість скелястої планети полягає в тому, що виявлені раніше екзопланети, які обертаються навколо своїх зірок менш ніж за 24 години, — це або газові гіганти, у 10 разів більші за Землю, або скелясті планети, які вдвічі менші.

LTT9779b розташована в регіоні під назвою «пустеля Нептуна», де планет такого розміру не повинно бути.

«Це планета, яка не повинна існувати», — сказав один із дослідників.

Утім, саме металеві хмари допомогли планеті захистити від зірки свою атмосферу, тому що вони відбивають її випромінювання.