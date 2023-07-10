​На Сумщині готують евакуацію населення з 5-кілометрової зони поблизу росії

Новини

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх анонсував евакуацію жителів області з 5-кілометрової зони прикордоння з росією. ОВА готує відповідне розпорядження.

Про це він заявив за підсумками засідання Ради оборони Сумщини.

«Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, обʼєкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки, а головне — гинуть люди. Якщо загалом із січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинули 35 цивільних, то за останній місяць — 17, з яких одна дитина», — повідомив Артюх.

За його словами, в умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані обʼєкти, бо ворог обстрілює навіть ремонтні бригади.

«Перебування в 5-кілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку. Виходячи з цього, Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації», — наголосили в ОВА.

Наразі проводиться підготовча робота, щоб дати жителям прикордонних населених пунктів гідну альтернативу життя подалі від кордону, у безпечних районах.