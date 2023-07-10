Угорська авіакомпанія Wizz Air зняла з літака українського солдата з протезом. Згодом вона вибачилась

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Угорська авіакомпанія Wizz Air опублікувала вибачення за зняття українського ветерана з рейсу із Тель-Авіва до Варшави.

У заяві компанії йдеться, що екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були «у відповідному стані» для перельоту чи мали супровід для допомоги.

А в разі захворювання, яке може поставити під загрозу переліт, пасажиру «зобовʼязані відмовити в посадці».

«Це було важким, але необхідним рішенням, ухваленим з урахуванням безпеки пасажира», — стверджує авіаперевізник.

Компанія заявила, що пасажиру надали воду та місце для сидіння, щоб він міг почекати допомогу персоналу аеропорту.

Раніше DailyNewsHungary повідомило, що українського солдата-ветерана з ампутованою ногою висадили з літака Wizz Air у Тель-Авіві. Угорська авіакомпанія зазначила, що знає про інцидент і почала перевірку. За даними Nexta, чоловік заявив, що не міг сидіти на своєму місці через протез.

Він також сказав, що втратив ногу на війні та летить додому, до своєї родини в Україну.