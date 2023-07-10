В Україні почали будівництво заводу з виробництва БпЛА Bayraktar

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В Україні почалось будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

«Завод почав будуватися на ділі, а не тільки в меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків», — сказав він.

Напередодні Камишін в рамках візиту президента України в Туреччину підписав із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БпЛА.