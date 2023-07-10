У столиції Індії випала рекордна за останні 40 років кількість опадів. Через повені загинули десятки людей

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SUBHRAJIT CHANDRA/BCCL-Kolkata

У столиці Індії Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день — такого не було з 1982 року. Зливи викликали повені та зсуви, від яких загинули щонайменше 22 людини.

Про це пише CNN.

Індійський метеорологічний департамент повідомив, що 9 липня в Нью-Делі випало 153 міліметри опадів. Через це на півночі країни оголосили червоний рівень небезпеки — найвищий. У деяких регіонах місцева влада наказала закрити школи.

Метеорологи попереджають, що в північних регіонах Пенджабу, Харʼяни, Чандігарха, Делі, Раджастхану та Уттар-Прадешу протягом наступних пʼяти днів прогнозують «сильні або дуже сильні опади».

В Індії зараз розпал сезону мусонів, який може тривати з квітня до вересня. Водночас жителі найбільш густонаселеної країни світу є одними з найбільш вразливих до наслідків кліматичної кризи.