Російські медіа підрахували можливі втрати росії у війні проти України

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Російські медіа «Медуза» і «Медиазона» опублікували розслідування з оцінками можливих втрат росії під час повномасштабної війни проти України.

Кількість загиблих на війні росіян до початку наступальної операції України становить від 40 до 55 тисяч. Якщо врахувати важкопоранених і звільнених зі служби, втрати рф можуть сягати щонайменше 125 тисяч людей. Ці дані лише частково включають зниклих безвісти, але в підрахунки не потрапляють росіяни, які перебувають у полоні, а також громадяни України, які воювали та загинули на боці «Л/ДНР».

Медіа використовували Реєстр спадкових справ (РНД), які громадяни росії порушили щодо своїх родичів, які померли до кінця травня 2023 року, а також дані Росстату про смертність за 2022 рік.

Щоб зʼясувати, скільки вбитих окупантів потрапляє до РНД, журналісти використали список загиблих, виявлених у соцмережах і на цвинтарях, який ведуть «Медіазона» та «Російська служба Бі-бі-сі». Також для дослідження використовували термін «надмірної смертності» саме чоловіків.