Росіяни скинули авіабомбу на Оріхове. Це сталося під час видачі гуманітарної допомоги

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Росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в житловому кварталі Оріхового на Запоріжжі. На місці загинули чотири людини, ще 11 дістали поранень.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА, назвавши дії росіян воєнним злочином.

Серед загиблих — жінки 43, 45 і 47 років та 47-річний чоловік.

За минулу добу ворог також здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: пʼять обстрілів із РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

У Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік — йому невідкладно надана медична допомога.

Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних обʼєктів.