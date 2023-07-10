Генштаб: Сили оборони наступають на Бердянськ і Мелітополь, а росія атакує біля Кремінної, Бахмуту та Донецька

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Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Там тривають важкі бої — протягом минулої доби відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 10 липня.

Ситуація за напрямками:

Біля Бахмута під вогнем авіації та артилерії українські воїни відбилися в районі Дубово-Василівки.

Поблизу Донецька ЗСУ продовжують стримувати наступ у районі Авдіївки, відбито всі атаки в Марʼїнці. Також окупанти намагалися атакувати в районі Новомихайлівки, але безуспішно.

Водночас Сили оборони продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, закріплюються, бʼють по загарбниках з артилерії, ведуть контрбатарейну боротьбу. Армія рф зосередилась на недопущенні просування ЗСУ.

Українська авіація також завдала одного удару по району зосередження особового складу.

Ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, два артилерійські підрозділи на позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби противника.