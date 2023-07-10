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Генштаб: Сили оборони наступають на Бердянськ і Мелітополь, а росія атакує біля Кремінної, Бахмуту та Донецька

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Там тривають важкі бої — протягом минулої доби відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 10 липня.

Ситуація за напрямками:

Українська авіація також завдала одного удару по району зосередження особового складу.

Ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, два артилерійські підрозділи на позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби противника.