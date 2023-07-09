Міністр Олександр Камишін: За червень Україна виробила більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік

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За червень 2023 року Україна виробила більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів в інтервʼю Bloomberg.

«Скільки — секрет. Я не сказав би, що ми такі молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. Це так мало ми зробили у 2022 році», — заявив Камишін.

Він почав свою діяльність на посаді міністра саме з питання артилерійських і мінометних снарядів, бо вони відіграють центральну роль у бою. Україна фактично припинила виробництво боєприпасів після розпаду Радянського Союзу і через це залежала від союзників. Наступний пріоритет для міністра — нарощування виробництва танків і броньованих машин, на це піде від 3 до 6 місяців.

Згодом Камишин має намір зробити Україну великим експортером зброї.

У травні міністр оборони Олексій Резнік розповідав, що Україна в середньому використовує 110 тисяч боєприпасів 155-мм калібру за місяць. Тимчасом, якби Сили оборони не були обмежені цією кількістю, то весь боєкомплект, що військові могли б випустити по окупантах за місяць, становив би 594 тисячі. Мінімальна потреба боєприпасів для успішного виконання завдань на полі бою становить 356 400 снарядів.