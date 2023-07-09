Президенти України й Польщі завітали в Луцьк. Вони вшанували памʼять жертв Волинської трагедії

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Президенти України й Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда завітали до луцького Кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла.

Про це пише «Суспільне».

Напередодні міська рада Луцьку повідомила, що рух транспорту на вулицях Старого міста (там розташований костел) перекриють через заходи зі вшанування памʼяті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

На месу вже прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, а також очільник Української греко-католицької церкви.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інституту нацпамʼяті називає офіційну цифру 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали «геноцидом», звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.