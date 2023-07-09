У Німеччині через фестиваль Еритреї сталися заворушення. Десятки поліцейських поранені, сотню людей затримали

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У німецькому місті Гісcені проводили Еритрейський етнокультурний фестиваль, проте деякі мешканці вийшли на мітинг проти нього, що призвело до вуличних заворушень.

Про це пише DW.

У протестах брали участь майже250 людей, 150 з них перекрили дорогу в місті. Коли поліція почала розганяти протестувальників, вони кидали каміння та пляшки у правоохоронців, підривали димові шашки та зносили огорожі. Постраждали 26 поліцейських.

Під варту взяли щонайменше сотню мітингарів. Правоохоронці порушили десятки справ за фактами заподіяння фізичної шкоди та порушення громадського порядку.

Здебільшого критиками фестивалю культури Еритреї, який проводиться з 2011 року, є громадяни Еритреї, які залишили країну через дії авторитарного уряду. Вони вважають усі ці культурні заходи інструментом еритрейської пропаганди.