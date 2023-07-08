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Збірна Англії перемогла Іспанію у фіналі молодіжного чемпіонату Європи з футболу з рахунком 1:0. Для англійців це перша за 39 років перемога на цьому чемпіонаті.

Гол на четвертій компенсованій хвилині забив Кертіс Джонс. У іспанців був шанс забити під час пенальті, але воротар Джеймс Траффорд відбив м’яч форварда Іспанії Руїса.