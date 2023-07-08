ОЗХЗ: У світі знищені всі заявлені запаси хімічної зброї

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Green Cross Switzerland

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) повідомила про знищення останніх заявлених запасів хімзброї у світі. Останній відомий хімбоєзапас був безповоротно знищений у США 7 липня на заводі Blue Grass у штаті Кентуккі.

Про це повідомляє пресслужба ОЗХЗ.

Генеральний директор організації Фернандо Аріас назвав це «історичним успіхом» і зауважив, що робота в цій сфері тривала протягом останніх 26 років.

«Це критично важливий крок на шляху до виконання місії щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї. Проте попереду нас чекає більше викликів, які потребують постійної уваги міжнародної спільноти. Чотири країни ще мають приєднатися до Конвенції [про заборону хімічної зброї]. Покинуту і стару хімічну зброю ще потрібно виявити і знищити», — заявив Аріас.

Президент США Джо Байден, який також оголосив про ліквідацію хімічної зброї в США, закликав інші країни також приєднатися до Конвенції — йдеться про Єгипет, Південний Судан і Північну Корею. Також Байден закликав росію і Сирію «повернутися до дотримання Конвенції та визнати свої незаявлені програми, які використовувалися для зухвалих злодіянь та атак».

Москва неодноразово заперечувала використання хімічної зброї, а у вересні 2017 року прозвітувала про ліквідацію всіх своїх запасів.