Міністр оборони: Завдання захистити небо Києва від ракет майже вирішене, на черзі інші міста

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Getty Images / «Бабель»

Завдання захистити небо Києва від російських ракет майже вирішене. Наразі військові працюють над захистом від ракетних ударів Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Одеси.

Про це у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.

«Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно суперечило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі — ще ні, але працюємо», — заявив міністр.