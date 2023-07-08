У Лимані кількість загиблих від ранкового обстрілу зросла до восьми

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Близько 10-ї ранку 8 липня росіяни обстріляли Лиман на Донеччині з РСЗВ — поцілили у приватний сектор.

Кількість загиблих наразі зросла до восьми, поранених — до 13, повідомляє пресслужба МВС.

Також обстріл пошкодив приватний будинок, магазин, автомобілі.

Наприкінці серпня 2022 року Сили оборони розпочали контрнаступ на півдні та сході країни. У вечірньому відеозверненні 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор уже встановили в Лимані, але бойові дії продовжуються. Того ж дня в Офісі президента повідомили, що ЗСУ повністю звільнили Лиман.

Другого жовтня Зеленський повідомив, що Лиман зачищено від російських окупантів, а за два дні над Лиманом офіційно підняли український прапор.