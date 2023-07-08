Росіяни продовжують мінувати ЗАЕС — туди завозять протипіхотні міни

Новини

Росіяни продовжують мінувати територію Запорізької АЕС. Туди завозять міни та вибухові речовини, повідомляє українська розвідка.

За даними ГУР, у технічних приміщеннях і в машинних залах встановили протипіхотні мінні загородження. Здебільшого це радянські МОН-50, МОН-90, МОН-100 та МОН-200. Вони є небезпечними для людини, але не несуть безпосередньої загрози обʼєктам станції.

7 липня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на ЗАЕС іде на спад, однак про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки її досі контролюють російські окупанти.

4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції. Того ж дня Зеленський заявив, що росія встановила на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухівку.

На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики.