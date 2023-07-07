Зеленський прибув до Туреччини для переговорів з Ердоганом. Це вже четверта країна за два дні

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Reuters / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де проведе перемовини з президентом Реджепом Ердоганом.

«Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по «формулі миру», саміту НАТО, гарантіях безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами», — зазначив глава держави.

Очікується, що наприкінці зустрічі в Стамбулі проведуть пресконференцію.

Сьомого липня Володимир Зеленський також мав зустріч із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, адже вдень перебував із візитом у Словаччині. Раніше він відвідав Чехію та Болгарію.

Напередодні Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб писав, що Зеленський має зустрітися з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити закінчення терміну дії «зернової угоди» і можливості її продовження.