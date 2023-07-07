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«Укрзалізниця» запускає «гірські шатли» зі Львова до Ворохти

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

«Укрзалізниця» запустила «гірські шатли» зі Львова до Ворохти через Яремчу й Татарів-Буковель, пише пресслужба.

Дизель-поїзди з кондиціонуванням курсуватимуть за таким графіком:

Із серпня також курсуватиме регіональний поїзд № 810/809 Львів — Рахів — Львів щоденно з 1 до 6 серпня та з 12 до 31 серпня.

Квитки можна купити в застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті й на сайті.