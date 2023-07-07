«Укрзалізниця» запускає «гірські шатли» зі Львова до Ворохти

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«Укрзалізниця» запустила «гірські шатли» зі Львова до Ворохти через Яремчу й Татарів-Буковель, пише пресслужба.

Дизель-поїзди з кондиціонуванням курсуватимуть за таким графіком:

Поїзд № 810/809 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35.

Поїзд № 816/815 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15.

Поїзд № 816/815 Рахів — Львів відправлятиметься з Рахова 23, 24, 30, 31 липня о 4:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

Із серпня також курсуватиме регіональний поїзд № 810/809 Львів — Рахів — Львів щоденно з 1 до 6 серпня та з 12 до 31 серпня.

Квитки можна купити в застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті й на сайті.