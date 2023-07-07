У Києві запустили службу 112 — це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство внутрішніх справ у повному обсязі впровадило службу 112 у Києві. Це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Як це працює?
- Спершу до операторів надходять дзвінки від громадян, а далі запити скеровують до необхідних підрозділів, що відповідно реагують.
Також працюють оператори, які володіють жестовою мовою — вони можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.
«Ми обіцяли запустити службу на початку липня — і дотримали слова. Наші наступні кроки — масштабувати 112 спершу в усіх містах-мільйонниках, а далі — на всю територію держави», — зазначив Клименко.