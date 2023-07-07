Фармкомпанія на Житомирщині постачала ліки в шпиталі російських окупантів. Директору вручили підозру

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Фармакологічна компанія із Житомирської області продавала медикаменти російському війську. Її директору оголосили про підозру в пособництві ворогу (ч. 1 ст. 111-2 ККУ).

Про це пише Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни службові особи однієї з фармкомпаній налагодили схему постачання до військових шпиталів рф українських ліків. Серед них в основному були знеболювальні засоби, якими комплектували аптечки окупантів.

До лютого 2022 року ця компанія експортувала продукцію до рф, а саме підприємству, яке виконує державні замовлення російського Міністерства оборони.

Після повномасштабного вторгнення росії українські медикаменти спочатку надходили на адреси підконтрольних зарубіжних фірм на Близькому Сході та в ЄС, а потім їм змінювали товарно-транспортні накладні та переправляли замовникам з рф.

Підозрюваному директору обирають запобіжний захід.