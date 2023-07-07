Shazam навчився розпізнавати пісні з YouTube, Instagram і TikTok на телефонах Apple

Новини

Apple

Компанія Apple випускає оновлення для Shazam — програми, яка ідентифікує пісні. Окрім розпізнавання пісень за допомогою мікрофона, Shazam може впізнати пісні в YouTube, Instagram і TikTok.

Про це пише TechCrunch.

Тепер можна відкрити Shazam, натиснути синю кнопку та зайти в YouTube, Instagram або TikTok, де грає якась невідома вам мелодія. І ви одразу дізнаєтеся її назву.

Shazam також доступний на телефонах Android. На цій платформі програма має схожу функцію. Але користувачі повинні попередньо надати дозвіл на прослуховування аудіо з інших застосунків.