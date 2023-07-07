Shazam навчився розпізнавати пісні з YouTube, Instagram і TikTok на телефонах Apple
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Apple
Компанія Apple випускає оновлення для Shazam — програми, яка ідентифікує пісні. Окрім розпізнавання пісень за допомогою мікрофона, Shazam може впізнати пісні в YouTube, Instagram і TikTok.
Про це пише TechCrunch.
Тепер можна відкрити Shazam, натиснути синю кнопку та зайти в YouTube, Instagram або TikTok, де грає якась невідома вам мелодія. І ви одразу дізнаєтеся її назву.
Shazam також доступний на телефонах Android. На цій платформі програма має схожу функцію. Але користувачі повинні попередньо надати дозвіл на прослуховування аудіо з інших застосунків.