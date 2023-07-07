На Харківщині дозволили навчатися очно. Є обовʼязкові вимоги

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Рада оборони Харківщини дозволила відновити очне навчання у школах, коледжах і вишах.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Обовʼязкові вимоги для офлайн-навчання — наявність спеціальних укриттів, працююча система оповіщення, визначені шляхи евакуації, запаси води та медикаментів і проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги. Лише за цих умов керівництво зможе визначити формат навчання у своїх закладах.